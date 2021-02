La Foire Internationale de Bordeaux reportée

Le Parc des Expositions de Bordeaux accueillera la Foire Internationale pendant une semaine, du 6 au 14 novembre 2021. Initialement prévu autour du jeudi de l'Ascension, en mai ou juin, le rendez-vous est décalé suite aux incertitudes liées à la crise sanitaire. Ce nouveau calendrier permet d’envisager la manifestation dans un climat plus serein, selon les organisateurs qui ont publié un communiqué ce mardi. Ils indiquent également que ces dates, hors vacances scolaire et avec un jour férié, sont opportunes pour les exposants. Des mesures sanitaires spécifiques seront prises.

Fidèle à son ADN

La directrice de la Foire, Fabienne Le Scornec, rassure : "Nous prenons la mesure des difficultés liées au contexte sanitaire et travaillons à des formats inédits et adaptés à la période de fin d’année. La Foire Internationale de Bordeaux version 2021, restera bien sûr fidèle à son ADN : la festivité et à sa tradition en proposant une expo événement. Nous avons un rôle social et économique majeur à jouer, c’est le cœur même de nos métiers : permettre la rencontre", affirme la directrice.