Pour sa 89ème édition, la Foire de Nantes met en valeur la destination de Venise pour vous faire partager de bons moments en famille et/ou entre amis ! Profitez de votre visite de la Foire de Nantes pour réaliser vos projets et faire de bonnes affaires... La Foire réunit 400 exposants, commerces locaux et d'ailleurs de tous type d'activités : Maison, jardin, rénovation, mobilier & décoration, artisanat français et étranger, gastronomie, loisirs, bien-être, auto-moto, véhicules de loisirs, produits ingénieux...

La Foire de Nantes est également l'endroit idéal pour une sortie en famille ou entre amis réussie. Des animations variées pour petits et grands vous sont proposées gratuitement : exposition de jeux de construction, jeux en bois traditionnels, mini-ferme, exposition sur Venise, danse et musique...

France Bleu Loire Océan est en direct de la Foire de Nantes, lundi 17 avril de 9h00 à midi.

La Foire Internationale de Nantes, c'est du 15 au 23 avril, de 10h à 19h tous les jours (sauf le dimanche 23 avril, fermeture à 18h), au Parc des Expositions de Nantes.