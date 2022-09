La Foire Saint-Michel à Brest : France Bleu Breizh Izel en direct ce samedi 24 septembre entre 7h et 12h

La foire Saint-Michel 2022 se déroule les 24 et 25 septembre, l’occasion de chiner, de faire des bonnes affaires... Retrouvez Antoine Michelin et ses invités dans des interventions en fil rouge en direct de Brest ce samedi entre 7h00 et 12h00