La Grande Cleanwalk Thionville : se rassembler et nettoyer !

Une activité sportive et écologique !

Démarche écologique mais aussi sportive, la grande Cleanwalk de Thionville aura lieu ce samedi 9 juillet en partenariat avec France Bleu Lorraine. Rendez-vous devant le Puzzle de Thionville pour se rassembler, sensibiliser et surtout agir !

Se rassembler et nettoyer, c’est la mission que s’est donnée l’association CleanWalker il y a maintenant plus de 3 ans ! Une cinquantaine de bénévoles ont depuis rejoint l’association et cherchent à mettre en œuvre au quotidien cette devise : “chacun peut nettoyer sa planète”.

Sous l'impulsion d'Elisa Olivier, une antenne mosellane a aussi vu le jour à Thionville récemment et multiplie les opérations de ramassage mais aussi de sensibilisation auprès du public.

L' association organise une grande Cleanwalk samedi 9 juillet prochain à Thionville. Rendez-vous est donné à 14h devant le Puzzle de Thionville.

Nettoyer oui, mais sur inscription

Prenez le temps de vous inscrire sur ce site afin de pouvoir participer à ce grand rassemblement citoyen, vous recevrez ainsi l'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de la Cleanwalk.

Mais c'est quoi une Cleanwalk ?

Le principe est simple : seul ou en groupe il s'agit de sillonner les rues, parcs, berges, parking en ramassant tous les déchets présents sur la route. Ceux-ci seront triés , jetés et l’espace sera nettoyé !

Cleanwalk, illustration ici à Metz © Radio France - Jules Hauss

Le but est tout aussi simple : sensibiliser les citoyens et citoyennes sur ce sujet vital pour notre planète.

Cette grande Cleanwalk sera également le point de passage d'Alban Mauzac, éco-aventurier qui réalise actuellement un tour de France à vélo et en autonomie afin de lutter contre la pollution plastique et les déchets sauvages.