La grande collecte du club "Auxerre Sports Citoyen" en faveur des migrants d'Appoigny

Le Auxerre Sports Citoyen est club en plein essor, qui compte plus de 320 licenciés, dont une soixantaine de féminines.

Un boom lié à l'impact de la coupe du monde de 2019, qui permet aujourd'hui au club de proposer des sections de 6 à 14 ans. La consécration, elle eu lieu le 4 avril 2019, lors de la réception de l'équipe du Japon à L'Abbé Deschamps, quand les adolescentes du club furent choisies comme porte-drapeau de la victoire 3-1 des françaises. Plus tôt, les jeunes étaient entrées comme "escort kids", les enfants qui entrent main dans la main des athlètes sur le terrain.

Lors de la rencontre France-Japon à Auxerre en 2019 - © Auxerre Sports Citoyen

Du côté des garçons, la fourchette est plus large, dès 6 ans et jusqu'aux séniors, avec un objectif : amener l'une des équipes au niveau régional. Pour progresser, le Auxerre Sports Citoyen est à la recherche d'un terrain synthétique, au cœur des hauts d'Auxerre.

L'idée c'est de trouver un terrain entre les quartiers de Sainte-Geneviève, Les Rosoirs et Saint-Siméon pour permettre à ces quartiers d'utiliser aussi les installations" - Karim El Idrissi, entraineur au Auxerre Sports Citoyen

Mais le Auxerre Sports Citoyen, c'est bien plus qu'un club de foot car emprunt d'une tradition d'entraide et de solidarité. Une solidarité qui s'est encore démontrée la semaine dernière. Les jeunes du clubs sont venus proposer leur aide, qui s'est traduit par une grande collecte de denrées alimentaires, offertes aux résidents du Formule 1 d'Appoigny. Cet ancien hôtel, géré aujourd'hui par le bailleur social Adoma et aménagé en centre d’accueil principalement de migrants en attente de régularisation ou de traitement de leur dossier. Une collecte qui a très bien fonctionné.

En deux-trois jours, on a atteint les 100Kg de pommes de terre, 60Kg de carottes, 60Kg de pâtes, énormément de packs d'eau et de lait..." - Karim El Idrissi, entraineur au Auxerre Sports Citoyen

La distribution a eu lieu le 9 avril, toujours organisée par les jeunes du club. Mais les actions ne s'arrêtent pas là, puisque le club et ses adhérents aident, de manière plus discrète, toutes les personnes dans le besoin, tout autour de lui.