La grande Révision vous offre une escapade gourmande et iodée à l’Hôtellerie "Les Brisants"

Du 18 au 22 mai La Grande Révision prend la direction Les Brisants, Hôtellerie 3* et restaurant étoilé à Brétignolles sur mer en Vendée où le cadre et la vue sur l’Océan vous font vivre une expérience inoubliable.

Dès 11h Jouez à la Grande Révision et gagnez votre dîner à la table du restaurant de Jean-Marc Pérochon une étoile au guide Michelin avec une nuitée et petits déjeuners pour 2 personnes à l’hôtellerie les Brisants à Brétignolles sur mer en Vendée.

le chef étoilé Jean-Marc Pérochon

La cuisine :

Jean-Marc Pérochon propose cuisine raffinée, sublimant les produits des différents producteurs locaux : homard, sardines, bar, légumes de saison, herbes et fleurs comestibles, … Des mets succulents en osmose avec l’ambiance du lieu et de sa grande proximité avec l’océan. Une découverte de saveurs, une expérience culinaire que vous aurez déjà envie de retenter. Jean-Marc est un Chef passionné et passionnant qui saura partager avec vous ses trésors de cuisine vendéens

la table des Brisants

hôtel 3* :

Découvrez le cadre exceptionnel des chambres proposées par l'Hôtel Les Brisants à Brétignolles sur mer avec leur balcon vue latérale mer et leur salon de jardin, les chambres l'Ile d'Yeu vous offrent une large vue sur l’Océan.

les chambres des Brisants

www.lesbrisants.com

coucher de soleil depuis la terrasse du restaurant les Brisants

rendez vous tous les jours à 11h sur France bleu la Rochelle et France bleu Poitou