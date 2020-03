La Haute Folie à Martinvast est reportée en septembre

La Haute Folie est reportée aux 18 et 20 septembre 2020. Cette course à obstacles qui se déroule dans le parc du château de Martinvast près de Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche organise une course en nocturne pour sa 4ème édition.

Nouveauté pour la Haute Folie 2020 : la Folie Night, une course en nocturne, le vendredi 18 septembre 2020.

Au sein du parc du château de Martinvast en Normandie, la Haute Folie est une "Mud Run", une course à obstacles complètement folle où il faut franchir des rivières, des bottes de pailles, des mares de boue... où pour participer il faut avoir une bonne condition physique, le sens de l’équilibre, de l’endurance et de l'humour !

Au programme de la Haute Folie 2020 à Martinvast :

Quatre courses adultes :​

NOUVEAUTÉ 2020 vendredi 18 septembre : La Folie Night à partir de 21h20 : course d’environ 6 kilomètres, comprenant plus de 25 obstacles pour les sportifs audacieux âgés de plus de 16 ans.

Dimanche 20 septembre :

La Course Élite, course chronométrée d’environ 9 kilomètres avec classement, comprenant plus de 40 obstacles, pour sportifs confirmés âgés de plus de 16 ans et recherchant la performance.

La Haute Folie, course d'environ 9 kilomètres, comprenant plus de 35 obstacles pour sportifs confirmés âgés de plus de 16 ans.

La Petite Folie, course d'environ 6 kilomètres, comprenant plus de 25 obstacles accessibles aux sportifs et aux courageux âgés de plus de 16 ans. ​

Quatre courses jeunes : ​

La Foliette, course d'environ 4 kilomètres avec quinze obstacles, pour les adolescents sportifs âgés de 10 à 15 ans.

La Folie Douce, course d'environ 2 kilomètres avec une dizaine d’obstacles, accessible à tous les adolescents âgés de 10 à 15 ans .

La Mini Folie, course découverte de 1200 mètres avec une dizaine d’obstacles, pour les enfants sportifs âgés de 7 à 10 ans.

La Micro Folie, course découverte de 600 mètres comprenant de petits obstacles, accessible à tous les enfants âgés de 6 à 9 ans.

La Haute Folie 2020 en pratique :

La course se déroule vendredi 18 septembre et dimanche 20 septembre dans le parc du château de Martinvast près de Cherbourg en Cotentin dans la Manche.

Les bracelets (et les dossards) sont à retirer au village-accueil installé dans le parc au minimum une heure avant le départ :

Le vendredi 18 septembre de 14h00 à 18h00

Le samedi 19 septembre de 14h00 à 18h00

Le dimanche 20 septembre de 8h00 à 13h00

Sur place : Vestiaire avec consigne, restauration et buvette, espace jeux pour les plus petits, toilettes sèches et douches froides.

Le site : La Haute Folie à Martinvast