La Journée du bénévole à Cherbourg le 15 février

Cherbourg, Manche, France

La journée du bénévole permet la rencontre entre les associations et les futurs bénévoles :

Vous souhaitez devenir bénévoles mais ne savez pas vers quelle association vous diriger ? Cette journée est faite pour vous, pour découvrir les différentes formes d’engagement bénévole et clarifier votre projet.

Lors de cette 4ème édition de la Journée de bénévole à Cherbourg, les responsables d'une cinquantaine d'associations seront présents salle des fêtes de Cherbourg pour répondre aux questions, présenter leurs actions et orienter au mieux les personnes qui souhaitent s'engager dans une mission de bénévolat.

A noter : L'association "Au Coin du Feu" de Tréauville proposera une animation musicale et clownesque sur le marché et dans la salle des fête.

La journée du bénévole 2020 à Cherbourg en pratique :

Samedi 15 février 2020 de 10 h à 17 h - Salle des Fêtes - Place Centrale de Cherbourg en Cotentin (50)

Organisée par France Bénévolat Manche

Entrée libre

Découvrez le site de l’association France Bénévolat

La journée du bénévole sur France Bleu :

Ecoutez les organisateurs de la journée du bénévole à Cherbourg en direct sur France Bleu Cotentin avec Gilbert Guerrand :

à réécouter Et si vous deveniez bénévole ?