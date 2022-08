Vouvant retrouve cet été son spectacle-vidéo sur la légende de Mélusine, spectacle musical projeté sur le célèbre portail de son église. Vouvant, la seule ville fortifiée de Vendée encore conservée et classé plus beaux villages de France depuis 1988. En 2014, Vouvant est élu 8ème Village préféré des Français sur les 22 villages sélectionnés pour l'émission présentée par Stéphane Bern. Allez découvrir cette petite cité de caractère du sud-Vendée, vous aimerez vous perdre dans les ruelles typiques de ce village niché sur une colline du bocage vendéen, entourée par les méandres de la rivière La Mère… Un relief vallonnée et boisée, puisque la commune abrite une partie du massif forestier de Mervent-Vouvant, plus grande forêt du département de la Vendée. Vouvant c'est aussi une terre de légende, c’est le pays de la fée Mélusine et de ses mystères… Sur le portail de l'église, les images défilent, les regards s'accrochent à ces jeux de lumières qui subliment le personnage de Mélusine. Tout est fait pour vous entraîner dans le rêve en créant une atmosphère de douceur et de mystère devant le monument chargé d’histoire...

Projections, jusqu'au 18 septembre, les vendredis, samedis et dimanches à 22h35, place de l'église à Vouvant...