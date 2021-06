🍹 La Limonade France Bleu Besançon : gagnez vos bouteilles Rième ! 🍹

Cet été, France Bleu vous rafraîchit et vous désaltère tous les jours, avec La Limonade France Bleu Besançon ! Secouez, et savourez le cocktail musical !

Rième : toute une gamme et 100 ans d'histoire et de savoir-faire

La Limonade France Bleu Besançon, c'est un cocktail musical à secouer toute la journée. À gagner : vos bouteilles de Mortuacienne, made in Rième, à Morteau !

Les vacances 100% locales !

C'est tout simple : jouer comme si c'était l'été !

Chaque jour, et à plusieurs reprises, gagnez vos bouteilles Rième de toutes les saveurs limées !

Vous secouez La Limonade France Bleu Besançon : un cocktail musical s'échappe de la bouteille, et vous devez reconnaître et identifier au moins une des 3 chansons du cocktail !

Alors, cet été, ne coupez pas l'alim' et restez 100% connectés avec la Franche-Comté !