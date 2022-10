La Lorraine qui rit à la cité sociale de Fameck

La Lorraine qui rit , votre rendez-vous 100% bonne humeur, Raffaël Marseglia reçoit : Mahjouba Galfout, coordinatrice du festival du Film Arabe Fameck, Smain Boucetta, (nouveau) président du club de Foot de Fameck et Armand Giacomel, président de l’association « Amicale Morlange et sa Chapelle »

ⓘ Publicité

loading

Vitrine de la culture arabe

Mahjouba Galfout, coordinatrice du festival du film arabe qui se déroule au sein même de la cité sociale de Fameck. Il s'agit d'ailleurs du seul festival de ce type en France, il permet de découvrir des productions de différents pays arabes (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Jordanie par exemple).

À lire aussi 33ème édition du Festival du Film Arabe de Fameck / Val de Fensch

La jeunesse mise en avant

Autour de ce festival se concrétise un gros travail d'éducation à l'image avec la mobilisation d'établissements scolaires, des ateliers de programmation et de pratiques audiovisuelles ou encore des travaux d'analyse filmique. Le but étant d'amener les jeunes à pratiquer, à découvrir et à exploiter le cinéma autrement.

loading

L'institution de Fameck

Smain Boucetta est le (nouveau) président du club de Foot de Fameck, un club qui existe depuis 1938. Smaïn est un véritable passionné : il a commencé à jouer dès l'âge de 6 ans et ce, pendant 25 ans, avant de passer de "l'autre côté" en devenant entraîneur pendant quelques années puis finalement président.

L'ES Fameck a une véritable dimension sociale et éducative et compte désormais plus de 400 adhérents. Le club met également en place plusieurs objectifs tels que la création d'une section féminine ainsi que le projet 3F (Familial, Formateur, Fort)

loading

loading

La Chapelle de Morlange

La Chapelle de Morlange date du XXIIème siècle © Radio France - © Raffaël Marseglia

Armand Giacomel est le président de l’association « Amicale Morlange et sa Chapelle », un véritable bijou en Moselle, classée monument historique.

La chapelle de Morlange date du XXIIème siècle, elle possède un transept roman et un chœur gothique, ce qui marque sa spécificité : c'est l'un des témoignages les plus beaux et le mieux conservé de l'art roman de la région.

La chapelle fut sauvée in extremis par l'écrivain, historien et archéologue français Prosper Mérimée, venu - à la base - avec un ordre de destruction. Émerveillé par sa beauté et sa spécificité, il contribua à la faire finalement classer monument historique en 1845.

loading

loading

Retrouvez la Lorraine qui rit chaque après-midi à partir de 17h et quand vous voulez en replay sur francebleu.fr