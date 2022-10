La Lorraine qui rit au Domaine de Lindre Basse

Pour cette nouvelle semaine de La Lorraine Qui Rit , votre rendez-vous 100% bonne humeur, Raffaël Marseglia reçoit : Thibaut Glasser, directeur du Domaine de Lindre, Lucie Renault, responsable qualité à la fromagerie de l’Abbaye de Vergaville et Marjorie Marchetto de la librairie indépendante "Le Roseau Pensant" à Château-Salins.

ⓘ Publicité

loading

Toute la belle équipe de La Lorraine qui rit au Domaine de Lindre © Radio France - © Raffaël Marseglia

Un site Passionnément Moselle !

Thibaut Glasser, le directeur du Domaine de Lindre , accueille donc cette nouvelle semaine de la La Lorraine qui rit à Lindre Basse, à quelques kilomètres de Dieuze, au Nord-Ouest de Rhodes.

Cette réserve naturelle est la seule zone humide classée à deux titres de niveau mondial pour la biodiversité, inscrit à la convention nationale de RAMSAR sur les zones humides et, depuis septembre 2021, réserve de biosphère Unesco .

Le Domaine de Lindre est un espace naturel sensible (EnS) de près de 1 000 ha qui se compose de 12 étangs piscicoles dont le Grand Étang de Lindre qui présentent une biodiversité exceptionnelle avec la plus grande concentration d'espèces d'oiseaux de l'Est de la France.

(source : Domaine de Lindre )

loading

loading

Le Domaine de Lindre est le plus grand espace naturel de la Moselle © Radio France - © Raffaël Marseglia

Dernière petite fromagère de la région

Lucie Renault est responsable qualité au sein de la fromagerie de l’Abbaye de Vergaville , au nord de Lindre, à environ 7 km du Domaine.

Une histoire qui a démarré en 1938, la fromagerie était alors tenue par une famille italienne et produisait des fromages typiquement italiens. En 2001, elle est reprise par la fromagerie Haxaire à Lapoutroie en Alsace, une fromagerie familiale spécialisée dans la production et l'affinage de munster.

L'objectif initial était alors de développer la partie tomme de Lorraine qui est, aujourd'hui, majoritaire. La fromagerie propose des spécialités lorraines bien sûr (Carré du Père Antoine affiné à la Mirabelle, le Vergalor), mais aussi alsaciennes (Welsche affiné au Marc de Gewurztraminer) et italiennes (Mozzarella).

loading

loading

L'Étang de Lindre (Domaine de Lindre) © Radio France - © Raffaël Marseglia

La seule librairie du Saulnois

Marjorie Marchetto, gérante de la librairie indépendante "Le Roseau Pensant" à Château-Salins, au 20 rue du Maréchal Joffre juste en face de l'église.

Cette librairie est née du constat qu'il n'y avait plus du tout de librairie en Moselle-sud (la dernière à Dieuze, a fermé en 2018), Marjorie est libraire depuis 15 ans par ailleurs, elle s'est naturellement dit qu'il y avait une belle opportunité pour elle et pour tous les habitants du Saulnois.

Le Roseau Pensant propose environ 6 000 livres pour tous les âges et tous les goûts : romans, BD, mangas, jeunesse, nature, essais pratiques, livres de cuisine...

loading

loading

loading

De g. à d. : Thibaut Glasser, Raffaël Marseglia, Marjorie Marchetto et Lucie Renault © Radio France - © Raffaël Marseglia

Retrouvez la Lorraine qui rit chaque après-midi à partir de 17h et quand vous voulez en replay sur francebleu.fr