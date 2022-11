La Lorraine Qui Rit de passage au Zoo d'Amnéville

Mieux connaitre les acteurs d'Amnéville, c'est l'objectif de Noémie Schlachter qui invite autour de sa table : Patrick Partouche, Président Moselle Amnéville Hockey Club , Claude Malimpensa, Directeur du restaurant d'application 2.0 , Albane Pillaire, Directrice du Zoo d'Amnéville .

ⓘ Publicité

loading

Micro ouvert au Zoo d'Amnéville - Zoo Amnéville

Claude Malimpensa, Directeur du restaurant d'application 2.0

L'appli 2.0, tout un concept !

Situé au sein du complexe piscine/patinoire de la cité des Loisirs d'Amnéville, le restaurant, en plus de se restaurer, offre la possibilité de se former aux métiers de commis de cuisine ou de commis de service en salle. Claude Malimpensa lance un appel au recrutement et "Le seul critère de sélection au niveau du restaurant d'application, c'est d'être motivé", précise-t-il.

loading

loading

loading

Flamant rose © Radio France - Noémie SCHLACHTER

Patrick Partouche, Président Moselle Amnéville Hockey Club

Sport d’équipe pratiqué sur une patinoire spécialement aménagée, le Hockey se joue avec patins, palet, crosse. Le club des Red Dogs d’Amnéville propose des cours pour débutants et confirmés, pour petits et grands, pour filles et garçons ! Patrick Partouche met à l'honneur son club.

loading

loading

Timon pour les intimes ou suricate, la « sentinelle du désert » pour les experts © Radio France - Noémie SCHLACHTER

Albane Pillaire, Directrice du Zoo d'Amnéville

Le parc zoologique d’Amnéville c'est environ 2000 animaux, plus de 360 espèces, sur plus de 18 hectares, avec des animaux de tout horizon ! Albane Pillaire, directrice du zoo met notamment Luminescence, l'évènement de cette fin d'année en avant : "On a eu une autre dimension la visite du zoo, cette fois-ci nocturne puisque à la tombée de la nuit, les allées du zoo s'illuminent pour une visite toute magique et féerique. Donc c'est luminescence. C'est la première édition cette année. Ça a ouvert le 30 octobre et ça durera jusqu'au prochain changement d'heure, le 25 mars."

À lire aussi EN IMAGES Luminescences : un festival de créations lumineuses dans le zoo d'Amnéville

loading

loading

L'équipe de France Bleu Lorraine quitte le zoo : au revoir ! © Radio France - © Noémie Schlachter

Retrouvez la Lorraine qui rit chaque après-midi à partir de 17h et quand vous voulez en replay sur francebleu.fr