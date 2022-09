La Lorraine qui rit à Metz avec les trois M

La Lorraine qui rit, c'est votre nouveau rendez-vous de l'après-midi sur France Bleu Lorraine. C'est la rencontre de personnalités de tous horizons qui se retrouvent pour une demi-heure de bonne humeur et une ambiance garantie !

Les trois M, comme Martinique, Mirabelle et Moselle !

Pour cette nouvelle semaine de La Lorraine qui rit, votre rendez-vous 100% bonne humeur, Raffaël Marseglia reçoit : Lisa Klucken, l'une des participantes au Raid des Alizés, Mireille Rohr, responsable de l'élection de la Reine de la Mirabelle, et Bernard Guirkinger, vice-président de Moselle Attractivité.

LLQR à Metz, les trois M : présentation des invités Copier

Les Dragonnettes en baskets

C'est le nom de l'équipe dont fait partie notre invitée Lisa Klucken, aux côtés d'Ambre Issanchou et Margaux Mathieu. Elles participent toutes les trois au Raid des Alizés qui se déroule du 22 au 27 novembre en Martinique.

Cette aventure nature, sportive et solidaire est 100% féminine, composée de 75 équipes de trois femmes dont les disciplines principales sont le running trail, le VTT et la canoë kayak.

La team des Dragonnettes en baskets (Raid des Alizés 2022) - © Lisa Klucken

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 2 Copier

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 3 Copier

Elle habille les plus grandes

Mireille Rohr a un parcours des plus atypique, elle a déjà eu mille vies professionnelles ! Dessinatrice industrielle de formation, elle est aujourd'hui créatrice contemporaine et responsable des élections de la Reine de la Mirabelle : elle crée vêtements et accessoires.

Son travail de designer l'amène aussi à explorer d'autres domaines, elle a d'ailleurs créé, en collaboration avec le joaillier Alexandre Bianchi, certains bijoux de la Reine de la Mirabelle et ses dauphines.

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 4 Copier

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 5 Copier

Bernard Guirkinger et Mireille Rohr : deux invités de la Lorraine qui Rit de cette semaine - © Raffaël Marseglia © Mireille Rohr

La fierté mosellane !

Bernard Guirkinger est vice-président de Moselle Attractivité, chargé du marketing territorial. Avec lui nous aborderons différents sujets mais avant tout le territoire de la Moselle et son rayonnement ainsi que la marque "MOSL" (Moselle Sans Limite).

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 6 Copier

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 7 Copier

LLQR à Metz avec les trois M : épisode 8 Copier

La Moselle est belle et Sans Limite ! - © Capture d'écran du site mosl.fr

Retrouvez la Lorraine qui rit chaque après-midi à partir de 17h et quand vous voulez en replay sur francebleu.fr