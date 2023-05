La magie d'un carnaval vénitien à Dives-sur-Mer

Masques et Loups

Les Féeries Vénitiennes à Dives-sur-mer les 27 et 28 mai

Si vous êtes de passage à Dives-sur-Mer les 27 et 28 mai prochains, vous ne pourrez passer à côté des Féeries Vénitiennes. Ce grand événement festif rassemble des costumés des quatre coins de la France et des pays voisins.

Lors de ce week-end, plusieurs animations vous attendent en plein cœur du centre-ville.

Ce grand festival est créé en 2009 par une association divaise. Cependant, en 2018, elle décide d'arrêter. Attaché à ce grand événement, la ville de Dives-sur-Mer et quelques membres ont voulu poursuivre cette folle aventure. C'est alors qu'en 2019, l'association «Masques et Loups» se créer et s'engage à prendre la relève de l'organisation du festival.

L'événement est donc magnifiquement tenu par l'association Masques et Loups comprenant une cinquantaine de bénévoles et environ 150 adhérents. Sans eux, les Féeries Vénitiennes ne verraient pas le jour cette année.

Pour 2023, les organisateurs ont fait les choses en grand. Ce n'est pas moins de 130 costumés qui sont attendus !

En 2022, l'événement a rassemblé plus de 20 000 visiteurs. Espérons un même succès cette année !

Les Féeries Vénitiennes, édition 2022 à Dives-sur-Mer © Radio France - Camille Plichard

Au programme, déambulations, concerts, spectacles, marché artisanal et défilés :

Samedi 27 mai 2023

10h30 : Déambulation des costumés sur le marché artisanal - Parc André Lenormand

11h30 : Concert avec le groupe Evidence - Parc André Lenormand

13h00 : Spectacle de Romain le ventriloque - Parc André Lenormand

14h30 à 17h00 : Arrivée de Costumés Vénitiens sur les vieux gréements du C.A.P.A.C et accompagné du Bagad de Baden + Déambulation libre des Costumés Vénitiens - Port Guillaume, Quai d’Honneur

16h00 : Spectacle de Romain le ventriloque - Parc André Lenormand

17h00 : Concert avec le Bagad de Baden - Parc André Lenormand + Déambulation libre des Costumés Vénitiens - Parc André, Lenormand, Village d’Art, Centre ville

19h00 : Concert avec le groupe Musik Ange - Parc André Lenormand

19h30 : Concert avec Jo La Manivelle - Place de la République

21h30 : Déambulation musicale avec le Bagad de Baden - Itinéraire : rue du Général de Gaulle, rue Gaston Manneville, rue Paul Canta et Place de la République

22h00 : Défilé nocturne des Costumés Vénitiens avec la Cie Les Ambianceurs (Parade Blanche) suivi de la Cie Le Barouf Orkestra - Itinéraire : rue du Général de Gaulle, rue Gaston Manneville, rue Paul Canta et Place de la République

23h00 : Spectacle de feu avec «Chandelle de glace» - Parc André Lenorman

Dimanche 28 mai 2023

10h00 à 12h00 : Déambulation libre des Costumés Vénitiens - Village d’art, ParcAndré Lenormand et centre ville + Concert du Bagad de Baden - Parc André Lenormand

11h00 : Défilé des Costumés Vénitiens à bord de véhicules anciens - Rue Gaston Manneville, rue Paul Canta et Place de la République + Spectacle de Bubble Show, souffleur de bulles - Jardin médiéval, rue Gaston Manneville.

11h30 : Concert du groupe AEM Divertissement - Place de la République + Concert du groupe Tandem - Parc André Lenormand

13h30 : Spectacle de Bubble Show, souffleur de bulles - Parc André Lenormand

15h00 : Spectacle de Bubble Show, souffleur de bulles - Devant l’hôtel de ville

15h30 : Déambulation musicale avec la troupe Les Berets Verts - Itinéraire : rue du Général de Gaulle, rue Gaston Manneville, rue Paul Canta et Place de la République

16h00 : Grand défilé de Costumés Vénitiens avec échassiers, jongleur et le Bagad de Baden - Itinéraire: rue du Général de Gaulle, rue Gaston Manneville, rue Paul Canta et Place de la République

18h00 : Clôture des Féeries Vénitiennes de Dives-sur-Mer

Les costumés arrivent en bateau. Les Féeries Vénitiennes, édition 2022 à Dives-sur-Mer © Radio France - Camille Plichard

Le marché artisanal se tient au parc André Lenormand, le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 10h à 18h.

Les stands de maquillage sont ouverts le samedi et le dimanche. Ils se situent aussi au parc André Lenormand.

Alors, venez vous émerveiller devant la magnificence des costumes et la somptuosité des défilés. Profitez des spectacles et des festivités en famille ou entre amis ! Bon festival à tous ;)