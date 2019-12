La Magie de Noël de Léo Marais à découvrir et écouter sur France Bleu Breizh Izel

Installé depuis trente ans en Polynésie française, d’un papa breton (Lanmeur) et d’une maman pieds-noirs (Maroc), Léo Marais a collaboré sur la chanson La Magie de Noël. Découvrez et écoutez ce titre sur France Bleu Breizh Izel...

Installé depuis 30 ans en Polynésie française, d’un papa Breton (Lanmeur) et d’une maman pieds-noirs (Maroc), Léo Marais a collaboré sur la chanson La Magie de Noël avec les artistes Fred Blondin (qui a écrit "Tu es mon plus beau Noël" interprété par Johnny Hallyday), Didier Escudero (pour les arrangements) et Christine Boisnier (pour les paroles).

Léo Marais est un artiste et une personnalité publique incontournable à Tahiti. Il a fait la première partie de Joe Cooker, de Ben l’Oncle Saoul et de Julien Doré lors de leur concert en Polynésie.

Léo Marais a composé pour les autres et pour lui-même de nombreux titres qui sont devenus de grands succès dans le Pacifique Sud. Le Breton est aussi producteur et organisateur du Tahiti Festival Guitare, créé il y a 11 ans. Très attaché à ses racines bretonnes, ce grand voyageur a trouvé son paradis dans ces îles du bout du monde. Léo fait également partie des élus de Tahiti. Ce Morlaisien est aujourd'hui un personnage public incontournable.