La maison d'édition poitevine Flblb sera au festival d'Angoulême

Le festival d'Angoulême est un rendez-vous à ne pas manquer pour Grégory Jarry, auteur et éditeur de bande-dessinées chez Flblb. Pendant quatre jours le monde de la BD est sous le feu des projecteurs et la petite maison d'édition profite de cette grande visibilité. Chaque année les éditions vendent entre 1000 et 2000 albums sur son stand. Mais cette visibilité a un coût. Grégory Jarry estime en général que "le festival d’Angoulême est presque une opération blanche. C’est-à-dire que l’argent investit est couvert par les ventes"

Deux albums en sélection

Cette année, deux livres de la maison sont sélectionnés. Jérôme d’Al­pha­graph, de Nylso, en sélec­tion Patri­moine et La Fin de juillet, de Maria Rosto­cka, en catégorie offi­cielle et en catégorie fauve des lycéens. L'autrice fera d'ailleurs le déplacement depuis la Pologne pour assister à la réunion des passionnées de dessins.

Les BD de Flblb se retrouvent "presque tous les ans en sélection", se réjouit l'éditeur. Il est d'ailleurs très reconnaissant envers le festival "qui montre la diversité de la bande-dessinée nationale mais aussi internationale" et qui n'hésite pas à mettre en avant "les petites maisons autant que les grosses."

L'année du roman photo

Pour ses 20 ans, Flblb a décrété que 2022 serait l'année du roman photo. L'occasion de mettre en valeur le dernier album de Julie Chapallaz, La déflagration des buissons. Les éditions ont d'ailleurs confié la décoration du stand à l'autrice pour cette édition. Le roman photo sera d'abord disponible en librairie car le report de la date les empêchent de faire la promotion en avant première de l'album à Angoulême.

Malgré le Covid, 2022 s'annonce toutefois sous de bons auspices pour Flblb.