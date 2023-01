La Meilleure Boulangerie 2023 sera-t-elle Lorraine ?

Le tour de France le plus gourmand de la télévision fête ses 10 ans ! 10 ans à parcourir les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, à découvrir bons pains, viennoiseries et de délicieuses pâtisseries, 10 ans entre nouvelles tendances et traditions préservées avec amour.

ⓘ Publicité

Dans la semaine du 9 au 13 janvier, c'est la battle entre boulangers du Grand Est. France Bleu Lorraine vous présente les quatre boulangers lorrains qui participent à la sélection pour élire la Meilleure boulangerie de France 2023.

À lire aussi La saison 10 de la Meilleure Boulangerie de France sur M6 dans le Grand Est du 9 au 15 janvier

Vous connaitrez le gagnant régional vendredi 13 janvier au soir.

France Bleu Lorraine vous présente les candidats lorrains !

Marc Pinto de la boulangerie La Panetière des Arcades au Thillot

Marc Pinto de la boulangerie la Panetière des Arcades au Thillot - Marc Pinto

"J'ai commencé le métier par la voie de l'apprentissage en boulangerie en 1998, j'avais alors 15ans. A 17 ans j'obtiens mon CAP boulanger, mon patron décide de m'embaucher et au fil des années, je deviens son bras droit. En février 2021, avec mon épouse Audrey qui est vendeuse dans la même boulangerie, nous rachetons l'entreprise. L'équipe se compose de deux pâtissiers, un viennoisier, un boulanger, trois vendeuses dont ma femme, une apprentie vendeuse, un apprenti pâtissier et un apprenti boulanger et moi-même. Je suis marié et ai 4 enfants." - Marc Pinto

Visitez le site internet de la boulangerie La Panetière des Arcades ou sa page Facebook .

Damien Milliot de la boulangerie Pinot à La Bresse

Damien Milliot de la boulangerie Pinot à La Bresse - Damien Milliot

"J’ai toujours travailler au sein de l’entreprise Pinot. J’ai intégré la boulangerie de Rupt-sur-Moselle en 2008 pour effectuer mon CAP en 2 ans.

Après un BP de 2 ans également, j’ai intégré la boulangerie de Ramonchamp pour devenir ouvrier pendant 2 ans.

Par la suite, je suis devenu responsable sur ce site. J’ai exercé mes fonctions de responsable à Ramonchamp pendant 8 ans.

Désireux de voir plus grand et avec la confiance de M.Pinot, je suis devenu responsable de l’ensemble des boulangers sur les 6 sites. C’est le poste que j’occupe toujours actuellement." - Damien Milliot

La page facebook de la boulangerie Pinot .

Kevin Sinic de la boulangerie La Mi-Do-Re à Vandoeuvre-les-Nancy

Découvrez la boulangerie La Mi-Do-Ré sur Facebook .

Loïc Lacene de la boulangerie pâtisserie Lacene à Ancerville

Découvrez la boulangerie Lacene sur sa page Facebook .