La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

Vide depuis le déménagement de ses cours et de ses services administratifs à Montbéliard , l'IFSI , Institut de Formation en Soins Infirmiers à Belfort , s'est vu racheté par la ville pour une éventuelle transformation en aménagement paysager .

Pas d'installation de la Maison de Jeanne, dont l’objectif on le rappelle est de soutenir de jeunes mamans, célibataires, en situation de précarité et de les aider à atteindre leur autonomie, car d'après sa présidente, Céline SOUAKRIA , des problèmes de dimension et de coûts en seraient à l'origine .

La démolition de l'IFSI est prévue au premier semestre 2021, pour un coût estimatif de 700 000 euros.

Par la suite , l'école d'infirmières sera remplacée par un aménagement paysager, un espace de respiration pour désenclaver le quartier .

