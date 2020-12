La photo du jour de l'Est Républicain sur France Bleu Belfort Montbéliard

L'Association a reçu ce prix au concours régional de l'économie sociale et solidaire pour son projet d'une structure accueillant des jeunes mamans solos dans la précarité, qui devait ouvrir en septembre 2021.

"J’ai écrit la première feuille du projet le 1er mai 2017 ", se souvient Céline Souakria. "

" C’est la naissance d’une utopie associative d’utilité publique ", souligne la plaquette de présentation.

La Maison de Jeanne est toujours à l’état de projet.

Mais l’association qui le gère est créée.

Le bureau, autour de Céline Souakria, est composé d’hommes et de femmes engagés, aux valeurs humanistes assumées et revendiquées. On y trouve Alexandre Pourchet (vice-président), Patricia Invernizzi (trésorière), Karima Anajjar (communication), Samia Mokhtari, Nathalie Remy et Laurent Feuillet"

L'installation à Valdoie devrait ouvrir pour les premières familles courant septembre 2021.

