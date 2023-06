La Ponta ’Beach de retour à Pontarlier avec France Bleu Besançon !

La Ponta ’Beach est de retour à Pontarlier du 28 juin au 16 juillet ! Au menu : activités sportives et ludiques complètement gratuites et ouvertes pour tous. France Bleu Besançon est partenaire de cet événement et vous permet de suivre toute son actualité.

Du minigolf est également disponible au Ponta' Beach ! © Getty - Maskot La Ponta’ Beach de retour à Pontarlier ! La Ponta’ Beach , destiné à faire la promotion du « sport pour tous » revient à Pontarlier pour une durée de 1 mois. L’événement tant populaire que fédérateur se déroule du 28 juin au 16 juillet au Parc du Grand Cours. Il vous permet de profiter de nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques pour petits et grands. Au programme, du basket, de l’escalade, du ping-pong ou encore des bacs à sable. L’ensemble des activités mises à dispositions des visiteurs sont complètement gratuites et accessibles à tous afin que chacun puisse profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis. ⓘ Publicité Ponta'beach France Bleu Besançon partenaire de l’événement ! Cette année, France Bleu Besançon est partenaire de la Ponta ‘Beach ! Ainsi, durant toute la durée de l'événement, nous vous permettons de suivre toute son actualité, grâce à France Bleu Besançon, vous êtes tenus au courant de toutes les nouvelles activités et animations dont vous pouvez profiter cet été grâce à la Ponta 'Beach. À écouter Adrien de Ponta'beach à Pontarlier