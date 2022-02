La Ratapignata située aux abords du stade du Ray vous propose ses spécialités niçoises

La Ratapignata c'est une histoire de famille , le papa se colle aux recettes traditionnelles avec le coup de main à l'ancienne et les fils et la belle-fille suivent le mouvement en s'évertuant à respecter à la lettre les consignes

L'endroit vous plonge dans une ambiance sudiste et accueillante , les maîtres de lieux sont souriants et à l'écoute , si vous aimez la cuisine traditionnelle niçoise , faites escale au restaurant la Ratapignata , situé 63 avenue du Ray à Nice

lci tout est typique et revendiqué Guillaume et Sylvain sont de vrais jumeaux , ils s'épaulent en salle et en cuisine pour offrir aux amoureux de Nice de bons petits plats mitonnées avec amour

Stockfish, daube et ses accompagnements , panisses, gnocchis, pissaladière , pan bagnat , petits farcis , soupe au pistou et j'en passe ...

Des produits et des recettes de saison , des bières artisanales de pays, allez vous régaler à la Ratapignata à Nice