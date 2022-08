La rentrée de France Bleu Lorraine : découvrez nos nouveaux programmes !

Les nouveaux rendez-vous sur France Bleu Lorraine

Made in Lorraine : chaque jour à 6h19 et 16h42, zoom sur les savoir-faire lorrains et l'excellence de l'artisanat d'art dans toute la région. À réécouter ici.

Lorraine emploi : du lundi au vendredi à 6h41 et 18h20, c'est l'actualité de l'emploi en Lorraine mais aussi la découverte du monde de l'emploi avec des portraits de métiers méconnus notamment. À découvrir ici.

Le dico de Nico : c'est le grand retour de Nicolas Turon en quotidienne ! Chaque jour à 6h50 et 16h50, il décortique un mot, avec sa plume et son talent d'auteur et d'humoriste satirique. À réécouter à tout moment sur francebleu.fr

La carte postale du baladeur : chaque matin, notre baladeur Frédéric Viallet sillonne la Moselle à votre rencontre et vous fait découvrir tous les atouts de notre région en direct. À réécouter ici.

La Lorraine qui rit : une demi-heure de rire et de bonne humeur pour bien terminer votre journée, c'est du lundi au vendredi à 17h04. Un rendez-vous à (re)découvrir ici.

Lorraine Nature c'est chaque dimanche dès 11h. En compagnie de nos experts, découvrez les initiatives pour préserver la nature mosellane. À réécouter ici.

Sans oublier La Chronique de Liubov chaque matin à 9h24 - l'histoire d'un titre ukrainien, racontée par Liubov, une animatrice ukrainienne - le Hit des frontières, les titres numéro 1 chez nos proches voisins, à retrouver chaque samedi entre 11h et 12h ou encore notre tout nouveau jeu Quiche ou pas quiche toute la semaine avant 7h30.

Ils font aussi leur rentrée !

Ils vous avaient manqué, ils font leur grand retour !

Retrouvez l'actu du jour à travers les réseaux sociaux avec le Like de France Bleu désormais à 7h25, l'actualité de nos voisins dans La Minute des Frontaliers à 7h42 juste avant l'invité de la Rédaction de France Bleu Lorraine en direct à 7h46.

Entre 11h et 12h, la Recherche du Schlouk fait son grand retour du lundi au vendredi, il sera toujours accompagné par son petit frère Le P'tit Schlouk les samedis et dimanches à 8h30. Pour découvrir la Moselle autrement retrouvez C'est Patois c'est nous chaque matin à 9h08 et pour en apprendre un peu plus tout court, La Lorraine des Sciences vous offre des réponses simples à des réponses complexes chaque samedi et dimanche à 7h20.

Et chaque lundi, 18h10, Lundi c'est Graoully reprend aussi du service autour de Thomas Lavaud et ses invités. Actualité du FC Metz, indiscrétions et décryptages sont toujours au programme.