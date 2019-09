La rentrée des associations à Strasbourg, engagez-vous, devenez bénévole

Rendez-vous au Parc de la Citadelle ces 28 et 29 septembre 2019 pour découvrir la richesse de l'offre associative strasbourgeoise, plus de 300 associations et une centaine d'animations vous attendent. Et pourquoi ne pas vous engager ?

Strasbourg, France

Les associations sont au coeur de la dynamique de la cité. La Maison des Associations de Strasbourg vous propose un weekend de découverte des associations strasbourgeoise. Rendez-vous est donné au parc de la Citadelle samedi 28 et dimanche 29 septembre à la rencontre de 300 associations réparties dans 6 villages thématiques, des animations gratuties pour petits et grands, des démonstrations sportives, de la musique, ... de quoi passer un bon moment de convivialité et de détente.

Organisée depuis 1994, « La rentrée des associations » est le rendez-vous incontournable de la rentrée associative. Avec plus de 300 associations, une centaine d’animations gratuites et près de 20 000 visiteurs, elle vous accueille au parc de la Citadelle et propose des activités pour toute la famille.C’est aussi l’occasion de découvrir et de rencontrer les associations qui œuvrent sur votre territoire. De la santé à la solidarité internationale, en passant par les arts, la culture ou encore l’éducation, de nombreux domaines d’activité associatifs seront représentés à cette occasion.Comme chaque année, retrouvez également nos animations incontournables :

des spectacles sur nos 2 scènes,

un « Mur du bénévolat »,

des animations pour toute la famille,

le parcours « Pass’Asso » pour les enfants,

les nombreuses animations et démonstrations sportives,

… et bien d’autres choses encore !

Maison des Associations de Strasbourg

1a place des Orphelins

67000 Strasbourg

03 88 25 19 39