La SNSM de l’Ile de Ré recherche un navigateur pour l’accompagner dans un nouvel exploit à la nage

Quatorze nageurs en relais pendant trente-deux heures pour faire le tour de l’Ile de Ré. C’était l’exploit accompli par la SNSM de l'île en juin dernier. Cette fois, l’équipe voit plus loin avec un projet étalé sur plusieurs saisons, cap au Nord. La première étape : partir de Saint-Martin-de-Ré pour rejoindre les Sables d’Olonne. Puis l’année suivante, l’Ile d’Yeu, Noirmoutier, Belle Ile… jusqu’en Angleterre. Tout en invitant les sauveteurs des stations atteintes à se joindre à l’aventure. Denis Chatin, président de la station de l’île et à l’origine du projet, le présente comme un exploit sportif, pour le plaisir, tout en mettant en avant les compétences des sauveteurs de la SNSM. “Même si on finit à trois cents ou quatre mille, l’idée c’est que ceux qui font partie de la SNSM, et qui ont envie de nous rejoindre, se joignent à nous, pour passer de station en station, d’année après année.”

Recherche d’un navire amiral pour soutenir les nageurs

Le départ est prévu pour le samedi 23 septembre, si la météo le permet. Mais pour l’instant, le projet ne tient qu’à un fil. La station recherche un navire amiral pour soutenir les nageurs, leur permettre de se reposer et effectuer les changements. Le président a posté sur le compte Facebook de la station une bouteille à la mer. Il invite tout propriétaire de voilier, catamaran ou autre, à apporter son coup de main pour ce pari fou. Sans navire à leur côté, l’étape viendrait à être annulée.