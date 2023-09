La Solitaire du Figaro Paprec fait étape en Baie de Morlaix - Roscoff du 6 au 10/09/23 : 5 jours de fête !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle de l’escale Baie de Morlaix-Roscoff de la Solitaire du Figaro Paprec, du 6 au 10 septembre

La Solitaire du Figaro Paprec fait étape en Baie de Morlaix – Roscoff du 6 au 10 septembre : 5 jours de fête !

ⓘ Publicité

Cette escale de 5 jours en Baie de Morlaix sera ponctuée d’animations ouvertes à tous au sein du village. Au programme : deux concerts, un concours de godilles, une animation skimboard d’initiation à la glisse, des dédicaces de skippers, la découverte de productions locales avec la présence de commerçants et de professionnels, des arts de rue, une démonstration d’optimists avec Voile Baie de Morlaix et plus encore. Il y en aura pour tous les goûts ! Un Café de l’emploi permettra aussi de rencontrer les entreprises locales qui recrutent.

C’est désormais une tradition d’accueillir une étape de La Solitaire du Figaro en Baie de Morlaix. Pour la 5ème fois, la CCIMBO délégation de Morlaix est partenaire escale de cette course mythique, épreuve reine du championnat de France élite de course au large, baptisée cette année Solitaire du Figaro Paprec. Du 6 au 10 septembre, dans le port de plaisance de Roscoff Bloscon dont elle assure la gestion, la CCI profitera de cette course prestigieuse pour faire rayonner la Baie de Morlaix sur les plans sportif, économique et touristique.

Du 04 au 07/09, jouez avec nous pour tenter de gagner :