La tomate dans tous ses états ce week-end à Montlouis sur Loire

Les amateurs de tomates seront servis pendant ce week-end des 12 et 13 septembre. Pendant deux jours le château de la Bourdaisière leur donne rendez-vous pour son traditionnel festival de la tomate et des saveurs. Au programme: un marché regroupant une cinquantaine d'exposants mais aussi des démonstrations culinaires et dégustations, une restauration et un bar à tomate.

Vous êtes un cordon bleu? Participez au concours de tapenade de tomates. Concoctez votre préparation à la maison et présentez-la pendant le festival. Vous gagnerez peut-être une nuit au château de la Bourdaisière, un déjeuner au bar à tomates...

Si les gourmands ont de quoi saliver, les passionnés de jardinage trouveront aussi leur bonheur : visite guidée du conservatoire de la tomate, questions/Réponses avec le chef jardinier Nicolas Toutain ou encore animations/démonstrations pour entretenir son verger au naturel.

La tomate, plaisir des jardiniers © Getty - Maria Castellanos/500px

Les enfants ne seront pas en reste: concours de dessins, maquillage ou encore dégustations de tomates à l'aveugle.

Le festival rendra aussi hommage au héros du confinement grâce à un grand jeu-concours sur la page facebook du château de la Bourdaisière

L'entrée du festival est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Toutes les infos sur le site du château de la Bourdaisière.