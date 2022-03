La Tournée des Marchés France Bleu s'arrête à Poitiers le 12 mars

Samedi 12 mars de 10h à midi, on fait le marché et on cuisine ensemble avec Sonia Brunet et le chef Olivier Leclerc à Poitiers.

La Tournée des Marchés France Bleu vient poser sa cuisine itinérante le samedi 12 mars à Poitiers, sur le marché Notre Dame. Sonia Brunet de France Bleu Poitou et le chef Olivier Leclerc du restaurant La Cuisine de Comptoir y sélectionnent des produits de saison locaux pour préparer un repas qui sera ensuite dégusté et commenté par 4 convives.

Une petite difficulté : le chef Olivier Leclerc doit réaliser ces 4 repas avec la somme de 30€ ! Y arrivera-t-il ? Venez assister en direct à La Tournée des Marchés France Bleu samedi 12 mars à Poitiers pour suivre cet atelier de cuisine avec le chef Olivier Leclerc.