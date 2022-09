La tournée du Cirque du Soleil arrive à Nantes

Cortéo, la production la plus féérique et extraordinaire du Cirque du Soleil, arrive à Nantes, du 30 septembre au 2 octobre 2022, pour 5 représentations seulement. Cette unique production, écrite et mise en scène par Daniele Finzi Pasca, a été présentée en grande première mondiale sous chapiteau à Montréal en 2005. Depuis, le spectacle a connu un grand succès et a ébloui 9 millions de personnes dans 114 villes de 19 pays sur 4 continents.

Découvrez un endroit où un clown nostalgique rêve de ses funérailles et revient sur ses expériences personnelles.

Cortéo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Cortéo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.

Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité.

Cortéo le spectacle du Cirque du Soleil, du 30 septembre au 2octobre, au Zénith Nantes Métropole.