La tournée France Bleu 100% Creuse sillonne la Creuse cet été pour fêter les 40 ans de votre radio

France Bleu Creuse fête ses 40 ans, un anniversaire au plus près de ses auditeurs ! A cette occasion une grande tournée d'été "100% Creuse", avec un véritable village au cœur de votre commune et trois heures d'émission en direct.

On n'a pas tous les jours 40 ans ! 40 ans de proximité ça se fête. France Bleu Creuse lance sa grande tournée d'été 100% Creuse ce lundi 4 juillet, jusqu'au 12 août, et fera étape dans près de 30 villes ou villages de la région.

Chaque matin de la semaine, le village France Bleu Creuse s'installera chez vous, afin de vous rencontrer, de donner la parole aux acteurs et associations de votre territoire et de faire découvrir vos richesses et vos activités estivales.

Plus de 100m2 pour vous accueillir et vous proposer, pendant nos trois heures d'émission en direct, de profiter des animations et jeux sur place et de découvrir l'exposition sur le thème « la musique et l’eau ».

Josiane Peyron animera cette émission et invitera pour l'occasion toutes celles et ceux qui œuvrent pour promouvoir des actions culturelles et locales.

Josiane Peyron © Radio France

Durant la matinée, vous pourrez participer sur place à notre jeu de l'été "La roue des cadeaux". Un village de producteur sera également installé sur place. Des voitures de collection seront présentes sur le village, dont la R9, voiture la plus vendue en 1982, année de naissance de Radio La Creuse.

Chaque jour entre 11h et 11h30, mini-concert live ! Laetiket, artiste, musicienne et chanteuse invitera des musiciens et des chanteurs qui nous parleront de leur région et de leur musique.

Laetiket

Une telle tournée n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires que nous tenons à remercier : le Département de la Creuse, Avia Picoty, Intermarché, La CCI de la Creuse , Enedis, la Banque Populaire, La chambre d’agriculture de la Creuse, la chambre des métiers et de l’artisanat de la Creuse, , Mr Bricolage, la ville de Guéret, Creuse tourisme, la préfecture de la Creuse, Orange et les pépiniéristes Glomot.