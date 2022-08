Laissez-vous émerveiller par « Valloires l’Abbaye Lumière en ses jardins » avec le Club des auditeurs

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord en jouant sur l'antenne chaque jour et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 7 au dimanche 14 aout 2022, participez au tirage au sort est gagnez vos pass famille pour le spectacle « Valloires l’Abbaye Lumière en ses jardins »

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 9h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

« Valloires l’Abbaye Lumière en ses jardins », un spectacle grandiose à la tombée de la nuit

l'Abbaye de Valloires comme vous ne l'avez jamais vue!

A la tombée de la nuit, le lieu devient magique!

Jusqu'au au 28 août 2022, le spectacle nocturne "Valloires L'abbaye Lumière en ses jardins" revient pour une 2nde édition. Cette nouvelle création est mise en scène par Bruno Seillier, scénariste et directeur artistique français. Véritable spécialiste du mapping vidéo en France, Bruno Seillier a sublimé de nombreux monuments prestigieux, comme la tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Paris ou encore le viaduc de Millau.

En 2021 déjà, il avait proposé une première version du spectacle et plus de 11000 spectateurs s'étaient pressés pour le découvrir.

Cette année, vous pourrez profiter d’un nouveau spectacle revisité, agrémenté de nouveaux tableaux et d’une extension dans les jardins de Valloires. L’occasion de découvrir à travers un parcours illuminé, l’histoire et la splendeur de l’abbaye située à Argoules dans la Somme (80) et des jardins de Valloires, dès la tombée de la nuit.

Du samedi 7 au dimanche 14 aout 2022, participez au tirage au sort est gagnez vos pass pour la famille et assistez à ce magnifique spectacle

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.