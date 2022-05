Le 3ème Embouteillage festif de Rioz vous invite samedi 14 mai à son défilé de voitures anciennes

En voiture, Simone !

Samedi 14 mai 2022, laissez-vous transporter par le Club Peugeot 403-203 franc-comtoises de Filain et la municipalité de Rioz, dans les années 60’ en vivant le départ historique sur la route des vacances par la RN 57. Le 3ème Embouteillage de Rioz vous fait découvrir gratuitement les bouchons grâce aux voitures anciennes. Entre fausses pannes, contrôles de la maréchaussée et surprises, la circulation risque d’être fortement perturbée pour votre plus grand plaisir !

Un terrible accident perturbe la circulation - 2019 Julien Grillot Photo

Admirez des voitures de tous les modèles

Cette invitation au voyage se fait grâce au défilé de voitures anciennes que vous n’aurez l’opportunité de voir qu’une fois dans la région. Une douzaine de voitures datant d’avant 1950 défileront dans les rues de Rioz. La CITROËN 10HP B2 de 1921 et la CITROËN 5 HP de 1928 seront sur les chapeaux de roues pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Et ce n’est pas tout ! Les voitures populaires, les tracteurs, les camions, les véhicules militaires et pompiers, les deux roues et les incontournables “gendarmes de Saint-Tropez” sur leur solex et leur SIMCA ARONDE Radar seront aussi de la partie.

La circulation est prise en main - 2019 Julien Grillot Photo

Au total, plus de 150 voitures sont mobilisées pour mettre en valeur le patrimoine automobile.

Mettez les gaz

Ce 3ème Embouteillage s’articule en deux temps. A 11h, les véhicules anciens arrivent Place du Lac et rue de la Faïencerie pour un départ à 14h. Appuyez sur le champignon car les routes ferment à 13h30 après quoi votre voiture ancienne devra rester sur le bas-côté. A 16h, les Sonneurs de Trompes de Chasse du Val de Gray se lanceront à cor et à cri dans une symphonie qui viendra se mêler aux klaxons et aux ronronnements des moteurs, avant de rejoindre la Place du Lac jusqu’à 19h.

Terminez la journée en beauté dans une ambiance rythmée et ripailleuse

Vous ne risquez pas de couler une bielle car buffet et buvette sauront vous satisfaire sur la Place du Lac à partir de 11h. Mais attention, pas de queue de poisson lors de l’attente avant d’arriver au comptoir !

Venez passer un moment convivial

En soirée, pilotes et amateurs se sustenteront au cours d’un repas au Centre socioculturel de Rioz (sur réservation - infos sur www.club403.fr) pour prolonger l’événement jusqu’au bout de la nuit avec les notes du groupe « Rythmes & Soul » et de DJ Alyoon.

Et n’oubliez pas de régler votre autoradio sur la fréquence de France Bleu Besançon !

Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur leur page Facebook.