Le B.A.L., le Festival de Bière à Lille revient en Métropole lilloise du 04 au 10 novembre

Parce que l'image de la bière change, Parce que Lille est et restera toujours associée à la culture brassicole, Parce que la bière est multiple et diverse,Parce que la bière est produit de dégustation noble. Le B.A.L. - Bière à Lille c'est le festival de la bière et de la culture brassicole;

Lille, France

Le Festival Bière à Lille revient du 4 au 10 novembre dans toute la Métropole lilloise

Le BAL - Bière à Lille c'est le festival de la bière et de la culture brassicole dans la métropole lilloise pour une série d’événements ludiques dans les bars, restaurants et lieux publics qui visent à créer des ponts entre le monde de la bière et la culture, le patrimoine, la gastronomie.

Ne manquez pas le grand final de clôture samedi 9 et le dimanche 10 novembre Gare Saint-Sauveur à Lille.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Pourquoi LE BAL ?

Une série d’événements ludiques dans les bars, restaurants et lieux publics qui visent à créer des ponts entre le monde de la bière et la culture, le patrimoine, la gastronomie.​Après une édition 2017 riche en événements, le BAL a confirmé en 2018 avec une année complètement folle et un weekend de clôture digne de ce nom ! ​On revient en 2019 pour vous proposer un événement encore mieux, avec plus de saveurs, de découvertes et de convivialité.​Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas en louper une goutte !

L'agenda de Bière à Lille

lundi 4 novembre

​LE MOTHER

18h - Regrets Maker #5 : Beers & Tatoos avec la Brasserie Uiltje (Pays-Bas)

LE CIRQUE

19h - Lancement de la bière du Cirque, réalisée en collaboration avec la Brasserie Cambier

LE LOVIBOND

19h - TTO* en présence de la Brasserie Célestin (Lille)

mardi 5 novembre

CLARANCE HOTEL

19h30 - Le Taste ‘n Brews (Marcq-en-Baroeul) débarque pour une soirée accords mets-bières.

SIÈGE DE RÉGION

18h30 - Lancement des bières de Noël par le Syndicat des Brasseurs Hauts-de-France (sur réservation)

mercredi 6 novembre

LE VERLAINE

19h - Soirée avec la Brasserie Bioterre (61)

LA RESSOURCERIE

19h - TTO* avec la Brasserie Cambier (Croix)

TASTE N' BREWS

19h30 - Dégustation «horizontale» (plusieurs années de suite d’une même bière) de deux bières de la Brasserie Cascade (USA)

LE CIRQUE

19h - Dégustation de bières artisanales par Bières & Paroles (19h-22h, 3 sessions)

LOC'ALE

18h - TTO* en présence de la Brasserie Tandem (Wambrechies)

BRITNEY

19h - Featuring Thanksgiving : accords mets «Thanksgiving» et bières US

LA MOUSSE TOUCH'

8h - Découverte de la Brasserie HUB (Roubaix)

LA DILET'

TTO* avec les bières de la Brasserie Hoppy Road (54)

jeudi 7 novembre

LE COMPTOIR 44

19h - Soirée en accords mets/bières avec la Brasserie du Pavé (Ennevelin)

LE VERLAINE

19h - Soirée avec la Brasserie De Katsbier (Meteren)

LE DISRESPECT

19h30 - Quiz autour de la bière avec lot à gagner

LE CIRQUE

19h - Découverte et dégustation de produits à la drèche avec Happy Drèche

TASTE N' BREWS

19h30 - Soirée TTO* Brasserie Bellenaert (Bailleul) et présentation de la Harvest Ale, collaboration avec la brasserie HUB (Roubaix)

BRASSERIE WAALE

19h - Séance de Beer Yoga

LES 3 BRASSEURS LILLE

18h - Soirée de lancement de «La Houblonde», bière spéciale

LA MOUSSE TOUCH'

19h - Soirée avec les bières de la Brasserie Au Baron (Gussignies) en accords avec les produits de la mer des Petits Poissons

LE LOVIBOND

19h - TTO* avec la Brasserie du Singe Savant (Lille) et la Brasserie Nautile (44)

LA BICHE & LE RENARD

19h - TTO* avec la Brasserie Thiriez (Esquelbecq)

RIPAILLE

19h - Repas en accords autour des bières de la Brasserie Tandem

LE BOUCAN

19h - Soirée Chimay : dégustation et menu cuisiné avec les bières de la gamme

CRAFT TOUCH

TTO* De Ranke (Belgique) en présence des brasseurs

vendredi 8 novembre

L'ARC RESTAURANT17h30/19h30 - Afterwork accord mets/bières avec la Brasserie du Pays Flamand (Blaringhem)

BABE

18h - Ribs & Bibines - Stout Edition avec la brasserie Founders (USA)

SIX ROSES BAR

18h - TTO* avec la brasserie Bierol (Autriche)

LA CAPSULE

19h - Full TTO* Siren Craft Brew (Angleterre) + guests, food-pairing, DJ Set/Blind test, etc.

LES EPHERITES

19h - Repas accords mets/bières en présence de la Brasserie du Borinage (Belgique)

KANAAL CAFE

19h- Soirée en présence de la Brasserie Van Steenberge (Belgique) et de sa gamme Gulden Draak, Piraat, etc.

CRAFT TOUCH'

19h - Soirée en présence de la Brasserie Omnipollo (Suède)

LE VERLAINE

19h - Soirée avec la Brasserie De La Senne (Bruxelles) + concert

BELLEROSE BAR & DINER

19h - Full TTO* de la brasserie Mikkeler (Danemark)

LE DISRESPECT

TTO* avec la Brasserie Bemaad (44)

DO IT YOURSELF CAFE

19h - TTO* Head Bang Brewery (94) + Concert de métal avec le groupe Dead Heat

TASTE N' BREWS

19h30 - TTO* L’Effet Papillon et Hoppy Road (54) en présence des brasseurs + Séance de Beer Yoga (19h)

samedi 9 novembre

L'HIRONDELLE

19h - TTO* en présence de la Brasserie Bendorf (67)

BRASSERIE DU PAVE

11h30 - Séance de Beer Yoga

TOUTE LA SEMAINE

CAFE CITOYEN

Tous les midis, menu biéronomique cuisiné à la bière ou avec ses matières premières. Accords mets/bières

CONTRE-JOUR

Menu en 3 temps en accord avec la bière du BAL, possibilité de visiter les 7 expositions de l’institut pour la photographie

LES 3 BRASSEURS LILLE

Menu découverte autour du malt aux 3 Brasseurs + visite de la micro brasserie sur réservation (03 20 06 46 25)

LE CIRQUE

Plats cuisinés à la bière, dessert à la drèche

EL MONTUNO

Menu en accords mets/bières

LE VERLAINE

Plats cuisinés à la bière

BRASSERIE DE LA PAIX

Menu entrée, plat, dessert en accords mets/bières proposé

midi et soir

​*Ah oui, pour info, un TTO (Tap Take Over) c’est lorsqu’une brasserie prend possession des tireuses

d’un bar ;-)

le grand bal - 9 & 10 novembre

​Pour clôturer la semaine en beauté, rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur de Lille pour un weekend placé sous le signe de la dégustation.

Samedi 9 novembre (14h-20h) et dimanche 10 novembre (11h-19h): Dégustation et rencontres avec les brasseurs régionaux, nationaux et internationaux présents sur place, vente à emporter.​Plus de 70 brasseries présentes, 19 départements et 16 pays représentés, des binômes de Chefs qui se relaient pour vous régaler, des frites en continu, des associations de houblonniers, du street art, un marché d'artisan par les Sublimeurs, de la drêche, des consignes, des circuits de visites thématiques...​Bref, il ne manque plus que vous !​​Plus d'infos sur le GRAND BAL, le BRUNCH du Dimanche, les BRASSERIES PRESENTES ou accès direct à la BILLETTERIE