Le bestiaire de Christine Lemaire est à la galerie des Créacteurs à St Sauveur-en-Puisaye

100% icaunais, une chaîne d'invités tous plus passionnants les uns que les autres : le premier invité nous indique qui il souhaite que nous invitions, et ainsi de suite !

L'exposition de Christine Lemaire et Pascal Catry à la Galerie des Créacteurs en Puisaye a lieu jusqu'au 8 août. Les infos sont sur le site des Créacteurs...

Emilie Dulieu produit une poterie utilitaire - Emilie Dulieu

Emilie Dulieu est membre des Créacteurs en Puisaye, potière, elle expose avec Christine Lemaire au sein du Collectif BÔ, à Avallon, et au Festival d'Art et de Création au Grenier à Sel, toujours à Avallon, jusqu'à la fin de l'été.

Camille Raboutet est plus terre-paille que chaux-chanvre, et vous ? - Kam'isole & co

Kam'isol & Co, c'est Camille Raboutet, installée dans le Morvan, spécialisée dans l'écoconstruction et la rénovation, elle travaille les enduits d'isolation et de finition et ses travaux de maçonnerie avec des matériaux biosourcés (terre, chaux, paille, chanvre…)