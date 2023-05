Le blog de la foire comtoise 2023

🎤 Retrouvaille samedi jusqu'au bout de la nuit

La foire a ouvert ses portes, et la bonne humeur a envahi Micropolis . Dans cette ambiance festive, Nathan inaugurait France Bleu Besançon en direct de la foire comtoise à 11h. Nous nous sommes retrouvés toute la journée autour de sourires contagieux, de discussions intemporelles et de cadeaux surprises, jusqu'au soir où Pol et Marion ont animé la soirée nocturne avec Blind Test et Karaoké, lors duquel un magnifique solo sur Grace Kelly de notre auditrice France Bleu Besançon.

Dimanche en écharpe blanche

Cette année encore ce n'était pas les animateurs de France Bleu Besançon qui enfilaient les écharpes blanches avec leur couronne, mais les miss de Franche-Comté qui sont venues nous rendre visite ! Nous avons retrouvé Marion Navarro, notre miss Franche-Comté 2022 et la 2ème Dauphine de Miss France 2023. Elle était accompagnée des 14 candidates pour miss Franche-Comté 2023.