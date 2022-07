Le Cabaret Vert revient : les Ardennes seront une nouvelle fois en fête en août !

Le Cabaret Vert, festival artistique ardennais, revient pour une nouvelle édition, en ce mois d'août ! L'occasion, pour les festivaliers, de découvrir ou rédoucvirr des artistes de la musique, de la BD et des arts de la rue tels que La Fleur, Gaëtan Roussel, Paula Temple ou encore Philippe Buchet.

L'été est la saison des festivals et août ne déroge pas à la règle, dans la région, puisque les Ardennes ont le plaisir d'accueillir annuellement un festival artistique incontournable : le Cabaret Vert.

Une belle programmation

Du 17 au 21 août, Charleville-Mézières va vibrer pour le Cabaret Vert !

Bien qu'axé principalement sur la musique, le Cabaret Vert reste néanmoins ouvert à d'autres arts tels que la BD et les arts de la rue, en cette édition 2022.

Comme toujours, les festivaliers pourront assister aux concerts de leurs idoles et des artistes musicaux du moment parmi lesquels Gaëtan Roussel, Paula Temple, Noga Erez, la Fleur, Vald ou encore Véronique Sanson.

Véronique Sanson fera partie des artistes présents au Cabaret Vert de cette édition 2022 - © Patrick Swirc

Côté BD, les amateurs de phylactères pourront aller à la rencontre d'auteurs tels que Philippe Buchet, Erroc, Didiquer Tarquin ou encore Séverine Trefouël. Des séances de dédicaces, des masterclass et des tables rondes seront évidemment prévues.

Côté arts de la rue, les festivaliers pourront assister aux représentations de plusieurs compagnies, dont la compagnie Carabosse.

Comme toujours au Cabaret Vert, la quantité côtoie la qualité et les festivaliers en auront pour leur argent !

Un cabaret vraiment vert !

Le Cabaret Vert est également un festival soucieux de l'environnement et qui se veut sain pour ses festivaliers : ses engagements clairs et détaillés sont visibles sur une page dédiée. Et toujours dans sa volonté de faciliter le festival à ses festivaliers, le Cabaret Vert instaurera le Bayard dématérialisé (cashless), moyen de paiement unique et sécurisé.

Vous pouvez toujours acheter vos Pass en ligne, sur la billetterie. Par ailleurs, toutes les infos pratiques et la programmation complète sont disponibles sur le site officiel du festival.

