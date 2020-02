Le Carnaval de Bailleul

La Ste Philanthropique de Bailleul et la ville de Bailleul vous invitent au Carnaval qui aura lieu du vendredi 21 au Mardi Gras 25 février 2020.

Bailleul, France

Un incontournable en Flandre à Bailleul : Le Carnaval

Un Carnaval Familial pas comme les autres

L’événement phare de la Ville de Bailleul en hiver et l’un des plus conviviale Carnaval de la région. Cette année, du vendredi 21 février au mardi 25 février 2020, la société Philanthropique vous propose un programme de bals et cortèges inoubliables…

Dés le vendredi soir, une parade de chars illuminés défilera dans le centre ville. Les carnavaleux sortiront le Géant Gargantua, qui présidera ces 5 jours de fête Bailleuloise .

Le dimanche 23 février, commencera avec la messe des Carnavaleux. Messe en costume de Carnaval !

L’après midi, ce sera un cortège composé de 50 chars, musiques nationales et internationales qui accompagneront Gargantua dans les rue de la cité, sous une pluie de confettis. Le lundi après midi, place aux Carnaval des enfants, et le grand concours de masques le soir.

Mardi Gras sera le point d’orgue de ces manifestations, avec l’arrivée du fabuleux Docteur Piccolissimo, lui-même qui opérera sur la grand place, les malades qui ont abusés de Carnaval. Ces célèbres opérations auront lieu après le cortège de l’après-midi, et avant la rentrée en musique du Géant Gargantua.

Programme Complet :

Jeudi 20 février :

Pour que le Carnaval soit vraiment pour tous, la Ste Philanthropique organise, une mise en jambe pour les seniors, mais pas seulement… Bienvenue, c’est le « LE BANQUET DE GARGANTUA ».

De 12h00 à 20h00 : Repas dansant

Avec un repas partagé dans la convivialité, les participants pourront danser et s’amuser au son de l’accordéon du « Véronique Orchestra », avec quelques notes Carnavalesque !

Participation uniquement sur réservation. carnaval-de-bailleul.fr

Vendredi 21 février :

Cortège Nocturne

20h00 : Départ de la Parade des Groupes Carnavalesques Locaux

21h45 : Sortie annuelle du Géant GARGANTUA

Présentation des groupes salle des fêtes et animation carnavalesque en ville : musique, masques, etc.……

Samedi 22 février :

Le Grand jeu de GARGANTUA : Découverte de la ville et du carnaval

Lancement du jeu – Salle Yourcenar - A partir de 13h30

Nouveau venu dans le calendrier des festivités carnavalesques, le Grand Jeu de Gargantua est un jeu de piste piétonnier dans le centre-ville de Bailleul qui vise à faire (re)découvrir le carnaval de Bailleul de manière amusante et ludique.

Organisé en partenariat avec l’agence Flandr’Events, il se pratique par équipes de 3 à 7 participants, sans limite d’âge. Il est ouvert à tous, que vous soyez un mordu du carnaval ou que vous le viviez de manière plus ponctuelle.

Pour vous inscrire, vous devez télécharger le règlement ci-dessous, et remplir le bulletin d’inscription. Une fois celui-ci rempli, il est à déposer au siège de la Société Philanthropique : Café « le Sulky » 65, rue d’Ypres – Bailleul

Un numéro d’équipe vous sera alors remis. Il est à conserver précieusement et à remettre aux organisateurs le samedi 22 février, jour du Grand jeu de Gargantua. Les inscriptions sont limitées à 60 équipes.

Date limite pour vous inscrire : Jeudi 20 février 2020 – 12 h.

A partir de 17h30 FINAL et proclamation des résultats Salle Yourcenar

Règlement et inscription carnaval-de-bailleul.fr

Bal du Carnaval : Organisé par la Société des Quêteurs

Vers 22h00 : Nuit du Carnaval, Salle des Fêtes, rue de Lille, organisée par la Société des Quêteurs. Masques et Travestis – Election de la 40éme Reine du Carnaval et de ses Dauphines. Présentation du Prince du Carnaval 2020, et animation carnavalesque en ville : musique, masques, etc.……

Dimanche 23 février :

Messe des Carnavaleux

10h30 : Eglise St Vaast. Messe des Carnavaleux, pour ceux qui le souhaitent avec la participation du « Carnaval Pipe Band »

Bénédiction des chars – Devant l’église StVaast – 11h30 Programme 2020

Grand Cortège des Carnavaleux

14H30 : Départ

Prés de 50 chars et groupes de musique déambulent dans les rues de la ville ! Sous l'oeil du Géant GARGANTUA

De 17h00 à 18h00

Final et présentation des groupes en centre-ville et animation carnavalesque en ville : musique, masques, etc.……

Lundi 24 février :

Carnaval des Enfants

14h30 : Départ

15H00 : Rassemblements des enfants Rue de Lille

Animations musicales par les groupes de musique locaux

Les enfants sont invités à participer avec les masques qu’ils auront confectionnés.

Grand Concours de masques et d'Intrigues

Règlement et inscription carnaval-de-bailleul.fr

Mardi Gras 25 février :

Carnaval dans la Tradition

11H00 : Réception du Docteur Francisco PICCOLISSIMO à l'Hôtel de Ville par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal.

Les Carnavaleux participants se feront un honneur de respecter le protocole.

14h30 : Départ

Prés de 50 chars et groupes de musique et chars traditionnels déambulent dans les rues de la ville !

Sous l’oeil du Géant GARGANTUA et du Docteur PICCOLISSIMO

De 17h00 à 18h00 : Final et présentation des groupes en centre-ville.

Les groupes défileront sans arrêter devant le podium de la Mairie

18H00 : Les célèbres "OPERATIONS" du Docteur Francisco PICCOLISSIMO clôtureront les cortèges 2020.

La Rentrée du Géant GARGANTUA

19H30 : Départ du Géant et des musiciens

20H00 : Espace Carnavalesque Jean LAMERANT

Tous les renseignements, horaires et itinéraires sur carnaval-de-bailleul.fr

Le Carnaval de Bailleul, c'est ça !

Gargantua - Freezoom

Char Les Belle Jocks - Freezoom

Groupe Carnavaleux - Freezoom

Groupe Canavaleuses - Freezoom

La Reine 2019 en attendant celle de 2020 - Freezoom

Le Docteur Piccolissimo - Freezoom