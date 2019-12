Le casino de Salies-de-Béarn vous propose un réveillon de la Saint-Sylvestre magique

Salies-de-Béarn, France

Vous n'avez encore rien prévu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Le casino de Salies-de-Béarn vous propose de passer à la nouvelle année grâce à un réveillon magique. Un moment féerique pour fêter ce changement de décennie !

Un show de magie et de grandes illusions

Vous terminerez l'année en vivant un show de grandes illusions unique ! Les artistes présentent l’une des plus importantes production de magie en Europe. Un subtil mélange d’exploits magiques, de danse, de comédie, et un délicieux sens de l’humour sur une musique adaptée, soulignés par des effets spéciaux, des personnages en costumes extravagants, rend ce spectacle unique et laisse à penser que ces magiciens ont réinventé la Magie.

Ils ont exporté leur Art dans les sites les plus insolites et prestigieux du monde : Espagne, Suisse, Italie, Portugal, Chine, Japon. Ils ont également participé à de nombreux programmes télé (le plus grand cabaret de Patrick Sébastien sur France 2) internationaux.

Un repas de prestige

En plus de vous régaler les yeux avec ce show de grandes illusions, vous vous régalerez dans avec un repas de prestige. Au menu, notamment : homard, raviole cuite en nage de carapace, garniture sylvestre, bouillon corsé, barbue, rôti sur l’arête, pulpe de céleri, Granny Smith, poudre de corail, pintade, farcie foie gras et cuite à basse température, salsifis glacés au jus, salade herbacée, râpée de truffe Mélanosporum ....

Le réveillon se poursuit ensuite avec une grande soirée DJ jusqu'à 5 heures du matin pour célébrer la nouvelle année. Vous pourrez également profiter d'une formule complète avec une nuit à l’hôtel du Parc à Salies-de-Béarn, hôtel 3 étoiles.

Programme complet du réveillon au casino de Salies-de-Béarn et réservation ici

Infos : 05 59 38 31 31