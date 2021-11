Le chanteur Grégoire vous attend ce vendredi sur le marché de Noël d'Amiens

C'est parti ! Jusqu'au 30 décembre, le marché de Noël d'Amiens vous accueille en plein centre-ville. France Bleu Picardie, partenaire historique, est au cœur de l'événement chaque vendredi à partir de 16h, place Gambetta, accompagné d'une personnalité.

Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Grégoire !

Ce vendredi 3 Décembre,, le chanteur Grégoire, picard et fier de l'être car originaire de Senlis dans l'Oise, sera avec nous à partir de 16h et jusqu'à 18h aux côtés de Clarence Fabri. Le rendez-vous est pris place Gambetta sur le chalet France Bleu Picardie. Rencontres, photos et dédicaces au programme !

Jérémy Stravius, Grégoire, Gilles Legardinier, Olympe : le programme des rencontres VIP !

France Bleu Picardie vous donne donc rendez-vous chaque vendredi dès 16h en direct du marché de Noël d'Amiens. Voici le programme des invités :

Vendredi 26 Novembre : Jérémy Stravius , champion olympique et du monde de natation

, champion olympique et du monde de natation Vendredi 3 Décembre : le chanteur Grégoire

Vendredi 10 Décembre : l'écrivain Gilles Legardinier

Vendredi 17 Décembre : le chanteur Olympe

Et notez aussi que vous retrouverez Mathieu Dubrulle et les polémistes de "La tribune sport" les vendredis 10 et 17 Décembre entre 18h et 19h en direct du marché de Noël.