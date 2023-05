Le Cheval est de retour au cœur de Paris avec le Longines Paris Eiffel Jumping 2023

Plus que 3 jours de compétitions, c'est aussi l'occasion pour plus de 30.000 visiteurs d'accéder au village d'animations pour les petits et les grands avec un accès libre au paddock d'entrainement ainsi qu'un espace dédié au bien-être du cheval rythmé par des conférences et démonstrations. Des spectacles aussi sont attendus, comme celui de la cavalière international de dressage et de spectacle, Alizée Froment.

Vous pourrez découvrir l'incroyable performance d'Alizée Froment lors du Longines Paris Eiffel Jumping 2023 - Alizée Froment

Le Longines Paris Eiffel Jumping 2023 sera aussi l'occasion de goûter à l'hospitalité de prestige de l'événement au Pavillon Eiffel, un restaurant gastronomique éphémère offrant une vue imprenable sur l'arène de compétition et notre Tour Eiffel.

Bref, c'est un beau rendez-vous qui vous attend au pied de la Tour Eiffel du 23 au 25 juin prochain. Un beau rendez-vous auquel France Bleu et Longines vous convient !

JEU – Gagnez un dîner pour deux au Pavillon Eiffel

A l’occasion du prestigieux Longines Global Champions Tour-Longines Paris Eiffel Jumping 2023, tentez de remporter 2 places pour un dîner au Pavillon Eiffel, restaurant gastronomique éphémère face l’arène de compétition et la Tour Eiffel le vendredi 23 juin* ! Une expérience unique dans un cadre idyllique et une ambiance majestueuse !

