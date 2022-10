Le Concours Complet International des 5 Etoiles de Pau du 27 au 30 octobre 2022

Le concours "5 Étoiles de Pau" est l’événement exceptionnel et l'unique compétition française parmi les six de haut niveau dans le monde. Depuis 32 ans, les meilleurs cavaliers et meneurs des 16 nations sont représentées. Nombreux sont les visiteurs français et étrangers qui viennent chaque année au domaine de Sers de Pau pour assister aux deux triathlons équestres : les concours complet CCI 5* L et l’attelage avec la Crazy Cup CAI 2*, une première édition qui promet du grand spectacle. Ce nouveau format d’attelage à un cheval est ce qu’on appelle un « marathon combiné » : un parcours de 800 mètres très technique qui mêle obstacles de marathon (cross attelé) et de maniabilité (cônes), en deux manches (samedi et dimanche).

Les plus grands champions au monde s'affrontent à Pau comme Tim Price, le gagnant en 2021 ainsi que le couple médaillé de bronze aux JO de Tokyo formé par Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC représenteront la France pour cette nouvelle édition.

Le village des 5 Etoiles de Pau

Pour passer une journée agréable en famille ou avec des amis, le village des 5 Etoiles de Pau c'est :

► 120 exposants

► Des animations pour petits et grands comme des balades en calèche, la ferme pédagogique …

► De la restauration avec divers menus pour tous les goûts

► Une galerie d'art de plusieurs artistes

Dès 19h30 le samedi, les 5 Etoiles de Pau vous offrent un tout nouveau spectacle équestre : celui de Max et Christophe Hasta Luego suivi de la soirée bodega avec ses concerts gratuits.

Parking gratuit et infos pratiques : Le programme et billetterie

Vivez avec France Bleu Béarn Bigorre les coulisses des 5 Etoiles de Pau

France Bleu Béarn Bigorre vous fait vivre avec de nombreux invités cet événement exceptionnel en direct depuis le domaine de Sers vendredi de 16 à 19H avec Patrick Pourquier, samedi de 11H à 12h30 et dimanche de 10H à 12H30 avec Eric Bentahar.

Et tout au long du week-end, animations et cadeaux vous attendent sur le stand France Bleu Béarn Bigorre.