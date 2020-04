"Le cri" de Nicolas Beuglet

Une nuit à Oslo, un hopital psychiatrique, une mort suspecte ... voilà un thriller totalement addictif !

"Le cri" est la première enquête de Sarah Geringen, l'inspectrice suédoise heroine des romans de Nicolas Breuglet.

Une atmosphère glaçante à souhait, la Norvège, une histoire qui commence par la mort mysterieuse d'un patient dans un hôpital psychiatrique ... et ensuite ... des personnages forts, des rebondissements spectaculaires, des scientifiques fous, des secrets d'état, des fanatiques religieux... tout y est et dès les premières pages ! En plus quand on sait que ce livre est inspiré de faits et d'expériences réels menés par la CIA, on se pose beaucoup de questions !

Que dire de plus sans vendre la mèche ! Bref, j'ai passé un très bon moment avec ce thriller surprenant bien écrit et bien documenté.