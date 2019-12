Le cuisinier Franck Putelat : son livre, son diplôme de Meilleur Ouvrier de France

Un col Bleu Blanc Rouge de Meilleur Ouvrier de France, un livre qui retrace son parcours et met en avant ses recettes incontournables : rencontre avec Franck Putelat à Carcassonne.

Franck Putelat, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France

Carcassonne, France

”Franck Putelat, ma cuisine classique-fiction” c’est le titre du livre de ce chef étoilé installé à Carcassonne avec “La Table de Franck Putelat”. Cette année,le cuisinier a reçu le diplôme de Meilleur Ouvrier de France , et porte désormais le célèbre col bleu-blanc-rouge , symbole de l’excellence ! Franck Putelat, est né dans le Jura, c’est un fils de fromager. Il a commencé dans la cuisine , dès l’âge de 14 ans, et c’est grâce à un travail acharné qu’il a, au fil des années gravi les échelons qui font de lui l’un des grands chefs français ! A Carcassonne, dans son établissement il met à l’honneur de nombreux produits d’Occitanie: de la farine d’Ariège, du Pigeonneau du Lauragais (en Haute-Garonne), de la mozzarella des Corbières, des haricots de Castelnaudary ; car comme il l’écrit dans son livre “Les produits, c’est ma vie”

Rencontre avec Franck Putelat à l’occasion de la parution de son livre ”Franck Putelat, ma cuisine classique-fiction” paru aux éditions Privat (éditions toulousaines) et à l’occasion aussi, de son titre de Meilleur Ouvrier de France. Dans les cuisines de son restaurant à Carcassonne. sa brigade constituée d’une douzaine de personnes. Des jeunes avec qui il échange, transmet. Dans son livre il parle bien sur, de cet autre aspect de son métier , la formation et la transmission.

Franck Putelat, son équipe, ses amis et Didier Thoams-Radux, co-auteur du livre "Franck Putelat, ma cuisine classique-fiction" © Radio France - Emmanuelle Wiener

Depuis 2012, 2 étoiles pour ce chef originaire du Jura. Un cuisinier rigoureux et amoureux des produits. Dans son cassoulet revisité il utilise notamment du Pigeonneau du Lauragais , et des haricots de Castelnaudary

Devenir Meilleur Ouvrier de France c’est passer une épreuve professionnelle de haut niveau. Un concours difficile que le chef étoilé Franck Putelat a préparé pendant des mois ! Un diplôme qui représente une consécration et une reconnaissance pour son parcours et la qualité de son travail.

“Ma cuisine classique-fiction” c’est un livre dans lequel le cuisinier étoilé Franck Puteulat , retrace son parcours : de son Jura natal, jusqu'à Carcassonne. Une carrière de cuisinier acharné, rigoureux . Des années d’apprentissage rudes, des remises en question et de la passion encore et toujours ! Dans cet ouvrage, les recettes de ses plats -signatures : comme le tartare -frite ou la bouillabaisse légère au foie gras. Est-il possible de refaire chez soi, ces recettes de chef étoilé???

Franck Putelat avec celles et ceux qui l'ont accompagné pour le concours de Meilleur Ouvrier de France © Radio France - Emmanuelle Wiener

"Franck Putelat, ma cuisine classique-fiction" un livre co-écrit avec Didier Thomas-Radux. Cet ouvrage est paru aux éditions Privat.