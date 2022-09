Le Défi 10 Tonnes de l'association nantaise Tinhï Kmou

Ce samedi 10 septembre, au pied de la tour de Bretagne de Nantes, l’association TINHI KMOU se lance le défi d’écouler 10 tonnes d'invendus sous formes de produits alimentaires issus des marchés Nantais, de grandes surfaces, épiceries et grossistes partenaires mais aussi de la friperie et de la papeterie. Ces produits seront distribués gratuitement, hors droit d'accès au site de 2€ par personne. Cette manifestation est réalisée avec le soutien actif de fidèles partenaires tels que Phenix, Terreazur, Promocash Bon d'Ici, Le MIN de Nantes, Spar République, le CHU de Nantes…

L’an passé, cette initiative solidaire avait attiré plus de 2000 personnes et distribué 7 862 Kg. L’association TINHI KMOU, espère bien cette année, atteindre la barre des 10 Tonnes et relever son défi.

Une belle ambiance musicale pleine de talents et de rythmes, accompagnera tout au long de la journée, cette opération éco responsable, où des indicateurs significatifs tels que l'équivalence repas, les déchets évités, l'impact CO2, seront affichés.

Rendez-vous, pour relever le défi, ce samedi 10 septembre, au pied de la Tour de Bretagne de Nantes.