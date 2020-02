Mets et mécaniques à la Halle de la Machine de Toulouse les 14, 15 et 16 février.

Gourmandise et spectacle : pour la troisième année consécutive, 3 soirées du “dîner des petites mécaniques” sont prévues les 14, 15 et 16 février 2020 à la Halle de La Machine, à Toulouse, quartier Montaudran. Cette Halle de La Machine est la maison du Minotaure et de l’Araignée : ces immenses structures de bois et de fer, imaginées et conçues par François Delarozière de la Compagnie la Machine C’est également lui qui a inventé ces dîners des petites mécaniques : 3 soirées mêlant musique, ingénierie, théâtre et gastronomie . Pour le repas servi, François Delarozière a choisi Simon Carlier, le cuisinier du restaurant Solides, à Toulouse. Leur complicité date de leur rencontre en 2018 à l’occasion de l’ouverture de la Halle de la Machine. Quel est le lien entre leurs 2 univers? Qu’est ce qui touche Simon Carlier dans le travail de François Delarozière, et inversement qu’est ce qui touche François Delarozière dans le travail de Simon Carlier ?

Conversation autour du Dîner des petites mécanique : François Delarozière et Simon Carlier © Radio France - Emmanuelle Wiener

Arts du théâtre, de la musique et arts culinaires pour le dîner des petites mécaniques , Halle de La Machine, à Toulouse les 14, 15 et 16 février. Pour la création de la scénographie, des lumières , du concert : La compagnie La Machine avec François Delarozière et ses équipes. Pour les arts culinaires, le chef toulousain Simon Carlier. Deux complices et deux univers qui se rencontrent. Un spectacle réjouissant et appétissant : quel sera le menu?

Le cuisinier toulousain Simon Carlier et François Delarozière directeur de la Compagnie La Machine

