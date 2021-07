Le Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc du 9 au 19 juillet 2021

France Bleu Pays de Savoie est partenaire du Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc du 9 au 19 juillet.

La 23ème édition du Festival Baroque du Pays du Mont Blanc, c'est du 9 au 19 juillet !

Une édition intitulée « Les Notes de Sept Lieues » et qui a pour thème le voyage, un « Grand Tour » musical sur les traces de Charles Burney.

Ce musicien anglais fit deux voyages qui marqueront définitivement son art : l’un en France et en Italie en 1770, l’autre dans les Provinces Unies, en Allemagne et aux Pays Bas, en 1772. Ces voyages initiatiques ont permis à Burney de parfaire ses connaissances musicales en échangeant avec d’autres musiciens, compositeurs ou chanteurs.

12 concerts inédits, donnés par des artistes de renom dans les plus belles églises baroques du Pays du Mont Blanc : découvrez le programme ici !

Chaque concert est précédé d’une “Causerie”. Hugo Reyne et les artistes présentent leurs parcours, le concert, expliquent le contexte historique et illustrent ainsi les œuvres et les compositeurs.

Cette rencontre amicale, offerte, est une initiation à la musique baroque, ouverte à tous.

Souvenirs de l'édition 2019 :