Le Festival des Nuits de Joux avec France Bleu Besançon

Du 29 juillet au 13 août 2022, quinze jours de festivités musicales et théâtrales dans la cadre magnifique du Château de Joux.

Le Festival des Nuits de Joux, est l’événement théâtral, musical et culturel incontournable de l’été depuis 1974 dans le Haut-Doubs.

Ce sont 3 créations théâtrales, de nombreux concerts, des animations et des surprises sur scène durant deux semaines, au Château de Joux et dans les théâtres de Pontarlier.

Et puisque l’année 2022 fête les 400 ans de la naissance de Molière, la troupe vous proposera notamment du rire, de la comédie et du théâtre populaire, avec le spectacle "Escarbagnas & Pourceaugnac" de Molière.

Château de Joux © Getty - Claudius THIRIET

AU PROGRAMME :

THÉÂTRE :

- Escarbagnas & Pourceaugnac : 2 courtes comédies qui portent en elles tous les délices des plus grandes comédies du « maître Poquelin » : mariages forcés, argent-roi, être ou paraître, valets déguisés, sans oublier les querelles de médecins… ;

- Le Dragon : "Le seul moyen d'être à l'abris des dragons, c'est d'en avoir un chez soi". Sous le masque de la fable et de la comédie enfantine, la pièce dénonce les totalitarismes, l’asservissement, la corruption d’une société et questionne nos désirs de liberté... ;

- Cendrillon : L'histoire d'une très jeune fille, Sandra, une Cendrillon des temps modernes. Mais « Abracadabra ! Oups… Zut… raté ! La vie n’est pas un conte de fée ! ».

MUSIQUE / CONCERTS :

- Houdini Jazz Band : formation jazz, swing et ragtime pontissalienne qui emprunte tant aux grands standards qu’aux musiques actuelles ;

- La vie en vrai : spectacle musical qui revisite la vie et le répertoire d'Anne Sylvestre ;

- Ju'lab : musique locale aux influences métissées ;

- Black Voices Combo : live DJ-Percussions qui vous transportera dans les Antilles des années 60-70-80 ;

- Brumera : auteur-compositeur-interprète, explore un paysage sonore indie-folk teinté d’émotions ;

- La Lue - Embrasser le Chahut : l'enfant du pays amoureuse de la chanson française et de caractère.

Festival des Nuit de Joux 2022

Programme complet et billetterie en ligne : nuitsdejoux.fr

Jouez au cocktail de l'été avec France Bleu Besançon et tentez de gagner vos invitations pour le Festival des Nuits de Joux !