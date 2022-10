Le Fudge, festival du Film Universitaire du Grand Est sur vos écrans à Metz

Événement entièrement gratuit, le Festival du Film Universitaire du Grand Est s'ouvre pour sa 5ème édition du 12 au 15 octobre à Metz. Projections, rencontres, tables rondes sont au programme de ce grand festival étudiant...mais pas que !

Auparavant Festival du Film Étudiant de Metz, pour sa 5ème édition le festival change de nom et devient donc le Fudge, avec une nouvelle dynamique tournée vers la région et encadrés par des professionnels. Il a lieu du 12 au 15 octobre à Metz.

Les Cesar du film étudiant

Organisé par l'association étudiante MOC, le Festival du Fudge a pour vocation de faire découvrir le travail d'étudiants réalisateurs devant le grand public et les professionnels du métier.

Près de 15 courts-métrages sont en compétition allant du documentaire au film catastrophe, du thriller au film d'animation, du drame à la SF et projetés au cinéma Klub de Metz lors des deux soirées du vendredi 14 et samedi 15 octobre.

Le jury chargé de les départager est composé de comédien.nes, monteurs son, cinéastes, enseignantes, il est présidé par Nina Robert, réalisatrice et productrice messine.

Pour cette édition, le public et les étudiants auront la possibilité de découvrir et d'échanger avec les acteurs et les structures cinématographiques de la région Grand Est tout au long du festival grâce aux tables rondes et différentes rencontres organisées.

Au programme du Festival

mercredi 12 octobre : projection-rencontre de films étudiants (hors compétition) - 19h à l'Agora

projection-rencontre de films étudiants (hors compétition) - 19h à l'Agora jeudi 13 octobre : table ronde à 16h45 (UFR Arts, Lettres & Langues) puis projection-rencontre à 19h30 au Klub de Metz

table ronde à 16h45 (UFR Arts, Lettres & Langues) puis projection-rencontre à 19h30 au Klub de Metz vendredi 14 octobre : projection des films étudiants en compétition #1 à 19h au Klub

projection des films étudiants en compétition #1 à 19h au Klub samedi 15 octobre : table ronde à 14h "comment faire du cinéma ?" (MCL Saint-Marcel) et projection des films étudiants en compétition #2 puis remise de prix à 19h au Klub

Retrouvez le programme complet sur le site du Festival.