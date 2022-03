Pourquoi faut-il assister aux concerts du festival "le Printemps des Arts de Monte-Carlo" en 2022 ?

Qui est le nouveau directeur artistique de ce festival monégasque ?

Bruno Mantovani est une figure emblématique de la génération actuelle de compositeurs français. En une décennie, celui qui aime « engendrer le mouvement et explorer la diversité » voit son talent reconnu et récompensé par l’ensemble du monde musical. Sa notoriété a depuis longtemps dépassé les frontières. En 2002, il entre en résidence à Bologne dans le cadre du programme « Villa Médicis hors les murs » de l'AFAA. Deux ans plus tard, il intègre l’Académie de France à Rome, la célèbre et prestigieuse Villa Médicis, puis, l’année suivante, est récompensé par le Prix Caplet. En 2009, il est élu compositeur de l’Année lors des Victoires de la Musique. En 2010, l’Opéra de Paris lui commande des œuvres. Ainsi sont créés le ballet Siddharta (2010), et l’opéra Akhmatova (2011). La même année, il devient directeur du CNSM de Paris et reçoit la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ainsi que le Prix Claudio Abbado de la Philharmonie de Berlin. Compositeur de renommée internationale, Bruno Mantovani collabore régulièrement avec des solistes comme Jean-Efflam Bavouzet, Renaud Capuçon, Jean-Guihen Queyras ou Tabea Zimmermann, sous la direction des chefs d’orchestre tels que Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Laurence Equilbey, Philippe Jordan, François Xavier-Roth.

Bruno Mantovani en quelques dates :

1999 : résidence à la Herrenhaus d'Edenkoben en Allemagne

2002 : résidence de deux ans à Bologne

2004 : intègre la Villa Médicis à Rome

2006 : portrait au Festival Musica

2009 : Compositeur de l’Année aux Victoires de la Musique

2010 : nommé directeur du CNSM de Paris

2022 : directeur artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo

Bruno Mantovani en quelques oeuvres :

Concerto pour violoncelle, pour violoncelle et orchestre, 2005

Eclair de lune, pour trois groupes instrumentaux et électronique, 2007

"L’Enterrement de Mozart", pour 5 voix et ensemble, 2008

"Akhmatova", opéra, 2010

"Jeux d’eau", concerto pour violon et orchestre, 2012

"Symphonie n° 1", L’Idée fixe, pour orchestre, 2015

Bruno Mantovani est le nouveau directeur artistique du Festival "Le Printemps des Arts" , il a décidé de donner un souffle moderne à ce grand rendez-vous international en choisissant des artistes et des œuvres qui se rencontrent dans un bel élan ou le style propose toute sa palette de possibles : Musique classique , performances artistiques , exposition , After , rencontres avec le public , navette gratuite pour un voyage en toute quiétude. Toute est mis en place pour vous faire passer un moment d'exception.

Le programme des concerts et des évènements raconté par Bruno Mantovani

Pour vous donner envie de venir à Monaco, c'est le directeur artistique lui même qui présente les artistes qu'il a convié pour son premier festival. Ecoutez, dans cette série de podcasts l'enthousiasme communicatif de Bruno Mantovani :

Le programme en détail du "Printemps des Arts 2022" est ICI