Le Festival International de Magie Fant'Ascq Revient et vous donne un nouveau rendez vous Magique à Villeneuve d'ascq

Fant'Ascq : Les 12 et le 13 octobre Villeneuve d'Ascq et Charly Potter vous proposent 2h30 de Show Magique avec des artistes prestigieux venant des émissions « Plus grand cabaret du Monde et Incroyable Talent »!! Espace concorde Villeneuve d'Ascq.